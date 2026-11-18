СПОПАТу не хватает водителей, и в администрации Сургута признают, что из-за этого некоторые автобусы могут ходить нерегулярно. А с 1 декабря в городе должен начать работу новый перевозчик, но пока неясно, где он наберет водителей. Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему в растущем городе трудно найти водителей автобусов, с какими кадровыми проблемами сталкиваются школы и поликлиники и как новые производства могли бы изменить экономику Сургута.

Дмитрий Щеглов: В Сургуте не хватает водителей автобусов. С этой проблемой сталкивается пока еще главный городской перевозчик — СПОПАТ, и администрация официально признает, что из-за дефицита кадров могут не очень регулярно ходить автобусы на некоторых маршрутах. В частности, на маршруте, по которому некоторые дети из временно закрытой школы № 44 ездят в другие школы.

Эта проблема, возможно, будет решаться тогда, когда к нам придет новый перевозчик с 1 декабря. Но где он будет вытаскивать этих водителей или будет их привозить, мы пока не знаем. Но как-то рынок опять же поменяется.

При этом за последние 20 лет население Югры выросло на 20%. Это мы подсчитали совсем недавно. То есть народу у нас стало больше, а водителей набрать не получается. Давайте обсудим эту историю. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега, журналист Тарас Самборский, на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Здравствуй, Дима. Здравствуйте все.

Д.Щ.: Слушай, как это получается? Водитель автобуса — это, казалось бы, не ахти какой rocket science. Это не какой-нибудь инженер, который проектирует центры обработки данных, это не инженер, который занимается боковыми врезками скважин, это не те люди, которые, я не знаю, солнечную энергетику разрабатывают.

Это люди, которым нужно выучиться на права категории D и получить некоторый опыт вождения этих самых городских автобусов. Садишься, ставишь перед собой телефон с маршрутом. Даже при этом необязательно быть каким-то коренным сургутянином или хорошо знать дороги. Ты можешь просто действительно по этому телефону с навигатором кататься. Вскоре уже сам все выучишь, все у тебя будет хорошо.

И зарплаты им дают такие, вроде бы больше 100 тысяч рублей, насколько я могу судить. То есть это, скажем так, средняя зарплата, может быть, чуть выше обычной сургутской. Так почему же все-таки нельзя набрать таких людей? 200-250 человек на весь город.

Т.С.: А, это был вопрос? Понятно. Я думал, это категорическое утверждение, просто обращенное в форму риторического вопроса.

А как? Потому что город не справляется с собственной инфраструктурой. Это все в продолжение нашего бесконечного разговора о том, что такое Сургут, каким он должен быть, как он должен развиваться, какова его среднесрочная и долгосрочная перспектива развития. Соответствует ли стратегия развития Сургута на те годы, которые прописаны в многочисленных стратегиях, жизненным реалиям или это все просто очередное чиновничье графоманство?

Мы видим это на очень простом, доступном примере. Берем. Что такое общественный транспорт в любом муниципалитете? Это одна из основополагающих инфраструктурных систем любого муниципалитета. Общественный транспорт должен довозить любого гражданина населенного пункта из точки А в точку Б с минимальным количеством пересадок по жесткому расписанию. Вот задача любого муниципального, или общественного, или городского, или местного общественного транспорта.

На примере города Сургута мы видим, что эта задача не решается. Не решается на протяжении годов и десятилетий. И если до сих пор она не решалась из-за экономических проблем конкретного перевозчика, то бишь муниципального предприятия СПОПАТ, которые сургутский муниципалитет с переменным успехом решал как-то, то сейчас к проблемам городских автобусных перевозок — у нас других нет — добавляется уже такая серьезная вещь, как неработающая логистика.

То есть мы уже с логистикой не можем справиться. Мы не можем создать такую маршрутную сеть, которая бы исправно перевозила пассажиров без сбоев. Выясняется, что у нас не хватает трудового ресурса. Действительно, высокая заработная плата, низкоквалифицированный труд с точки зрения инвестиций в обучение персонала, а найти рабочих на этот труд муниципальный перевозчик не в состоянии. Либо у муниципального перевозчика нет денег, тогда непонятно, откуда возьмутся деньги для другого перевозчика, не муниципального, а того, который выиграл конкурс. Деньги-то одни и те же.

Д.Щ.: Ну да.

Т.С.: Деньги одни и те же. Либо у муниципального перевозчика очень серьезные логистические и другие проблемы. И в принципе, компания СПОПАТ неуправляемая. Но в целом и в общем мы обсуждаем сейчас одну из многих частных ситуаций, которые в целом, если их собрать все вместе, рисуют весьма тревожную картину. У города нет ресурсов обслуживать ту социальную нагрузку, которую он сам себе повесил на шею за последние годы.

Население выросло, население городу не дает добавленной стоимости никакой. Статистика это подтверждает. При росте населения у нас снижается подоходный налог, который выплачивается в бюджеты разных уровней. То есть население города Сургута, увеличиваясь численно, в казну денег дает меньше. Это очень плохая тенденция. Она говорит о том, что рост численности населения, у Сургута в частности, никаких сколько бы то ни было объективных задач не выполняет, да?

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Мы увеличиваемся за счет получателей социальных благ, а не за счет новых производств, не за счет новых квалифицированных рабочих мест, на которых люди выплачивают подоходный налог и тем самым развивают город.

И СПОПАТ — это не первый звоночек. У нас не хватает учителей, которых теперь еще и сокращать то ли будут, то ли не будут. Губернатор вроде заявил, что нет. Речь о педагогических работниках не идет. Слава богу. От этого их не станет больше. Вот в чем дело-то. Их и так, в принципе, не хватает.

А не хватает их потому, что школы переполнены детьми. Такое количество учителей не может подготовить ни педагогический университет Сургута, ни педагогический университет региона. А даже если и подготовят, то условия работы в современных школах очень тяжелые. Там очень высокая бюрократическая нагрузка при невероятной нагрузке психологической и юридической.

То есть сегодня каждый родитель может буллить несчастных педагогов. Педагоги тоже не ангелочки во плоти, это мы тоже знаем прекрасно. И тем не менее, представьте: учитель должен работать за достаточно среднюю заработную плату при такой нагрузке.

То же самое касается водителей СПОПАТа или не СПОПАТа, а любого другого оператора. Я не думаю, что какие-нибудь саратовские или самарские водители будут работать за большую зарплату здесь, в Сургуте. Потому что кто им будет большую зарплату платить? Это насколько должна быть оптимизирована компания по пассажирским перевозкам, чтобы высвободившиеся деньги направить на зарплату персонала? Честно говоря, не очень верится в такой подход в современной экономической ситуации. И все.

Нам не будет хватать докторов, а мы уже видим, что попасть на нормальный прием к своему терапевту сургутянам становится все сложнее. Получить какое-то лечение становится дольше и сложнее, чем это было еще несколько лет назад. Очереди на все увеличиваются. Попадите на томографию, попадите на МРТ, попадите, если вы не при смерти, попадите, попробуйте. Это сделать невозможно.

И мы видим изменения качества персонала в тех же медицинских учреждениях, школьных учреждениях, дошкольных учреждениях. Так что кризис водительских кадров в СПОПАТе сегодня и в общественных перевозках, в принципе, в Сургуте лишь подтверждает очень печальное наблюдение.

Город Сургут обзавелся гигантским количеством жителей, которые городу Сургуту элементарно не нужны. Просто они не нужны. Все. Им негде работать. А раз им негде работать, им не с чего платить подоходный налог. А их работодатели несуществующие, раз они нигде не работают, не платят налог на прибыль, не платят налог по УСН, не платят вообще ничего, понимаете? Вот как это выглядит. Такая экономика.

Одно дело, если бы в Сургуте в конце восьмидесятых годов был построен нефтехимический комбинат, на тот момент крупнейший в стране, как предполагалось. И это дало бы качественный прирост населения Сургуту по тому состоянию, 35 лет назад…

Д.Щ.: Как в Тобольске в итоге случилось.

Т.С.: Около 10 тысяч минимум. А представьте на это семьи, представьте на это второе поколение, представьте, естественно, возникновение качественной инженерной учебной базы, хорошего технологического института, например, да? Представьте, как бы развивался Сургут.

Отсутствие в Сургуте технологического университета — это что? Смотрите, в Сургуте есть Сургутнефтегаз, две крупнейшие в стране электростанции. Работающие на попутном газе, тем не менее. Я думаю, ГРЭС — это уже одна из крупнейших и так, в принципе, электростанций. В Сургуте есть два Газпрома. В Сургуте есть, было какое-то, сейчас не знаю, в каком состоянии, полумертвое Обь-Иртышское пароходство. Это чтобы квартиры в Сургуте находились просто. В Сургуте мощнейшая строительная индустрия до недавнего времени. В Сургуте третья авиакомпания страны, первая вертолетная компания мира. Это все Сургут.

Если мы берем 1990 год — 200 тысяч, 220 тысяч населения. За 35 лет в Сургуте не появилось технологического университета, который готовит инженерные кадры. При этом у нас исчез энергетический техникум. Мне непонятен сегодня статус нефтяного техникума. Видимо, он просто обслуживает исключительно запрос Сургутнефтегаза. Это как подразделение Сургутнефтегаза. То есть, мне кажется, он не вырос до уровня профессионального настоящего колледжа. И три ПТУ объединили под крышей профессионального колледжа. Последний из могикан как-то трепыхается, пытается готовить квалифицированные рабочие кадры. Но не инженеров, не инженеров.

А какое-то другое производство возникло? Нет. Какой-то завод? Нет. Превратился сургутский аэропорт в крупный региональный аэропортовый хаб? Нет. А это все разные и новые рабочие и инженерные специальности. Это логистика.

Во что-то развилось Обь-Иртышское пароходство? Умерло. Деревообработка, я так понимаю, умерла, да? Только в том же Сургутнефтегазе опять-таки как подразделение остался завод, который обслуживает только Сургутнефтегаз. То есть даже уже этого, по-моему, магазина на Островского, который торговал избытками своей продукции, не существует. Мы и видим, что на самом-то деле производство как таковое потихонечку затухает в Сургуте. Судьба Газпрома, сокращенного, тоже сюда встает, в общий ряд. Все.

А население-то выросло за 35 лет в два раза. Что это за население? То есть это население что-то должно производить. Тот, кто может, он из Сургута уезжает, увозит детей, увозит семьи на Большую землю, в Москву, в крупные города, в миллионники. И таких очень много, кстати говоря.

Если мы смотрим по коренным сургутянам, их все меньше, меньше, меньше становится. А кто приезжает на их место? Охранники, таксисты, кассиры. Вот и все. Приезжают люди, которые садятся на социальные пособия.

Откуда вы возьмете водителей в Сургут? Не возьмете. Вам не хватит. Вам надо такой огромный СПОПАТ содержать, потому что инфраструктуры мы чуть ли не как на миллионник уже тут наделали себе. Базу, базу, да, социальных потребителей. А город-то остался еще прежним.

Мы же не построили столько же школ, сколько построили с 1969 года, даже с 1965 года по 1991-й. С 1991-го по 2026 год в Сургуте построено, по-моему, в пять раз меньше школ, чем было построено до этого. Или в три. Порядки, да, понимаете? Я помню, как Дмитрий Попов очень гордо сообщил о том, что мы построили школу. Это было единственное сообщение о построенной в Сургуте школе при Попове, который сидел мэром шесть лет, на минуточку.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Да? А раньше этих школ строили по шесть в год. Только население было сначала 50 тысяч, потом 100, потом 150. В восемьдесят четвертом году Сургут так прыгнул от счастья, что у него 200 тысяч наконец населения, и мы перегнали Нижневартовск.

А Нижневартовск как был — 250 тысяч населения, 253, — так и остался. И не раздувает свою инфраструктуру. Там тоже все сложно со своей экономикой. Но хотя бы над ним не висит вот этот гигантский… Как на крышах висят эти обледеневшие сугробы, которые вот-вот свалятся и всех придавят. А в Сургуте это уже происходит.

И нам не будет хватать денег ни на СПОПАТ, ни на инженеров Горводоканала, ГТС и прочих коммунальных компаний, ни на учителей. И здесь надо возвращаться к искомому, к базовому вопросу. Надо определяться с тем, какое население необходимо городу Сургуту, Югре, сколько надо этого населения. Нужны ли все эти миллионы людей, которые просто ходят по поликлиникам и за пособиями в собесы, которые ничего не производят? Зачем они тут нужны?

Надо просто пересматривать эту политику и разворачивать экономику региона в ту сторону, о которой губернатор, кстати говоря, говорил, когда предложил Путину создать в Югре гигантский дата-центр федерального значения. Замечательно, давайте его создадим. Давайте не только керлинг-центры будем создавать, а такие штуки полезные.

Тогда, да, может быть, мы НТЦ когда-то достроим, тоже там что-то толковое получится. Может быть, может быть. Но для этого должен быть другой разворот: не нагнетать социальную базу потребителей социальных услуг, а создавать производство.

Все, что позволяет любому производству, любому работодателю развиться в нынешней критической экономической ситуации… Кризисной, не критической, а кризисной, — надо делать сейчас, да? Надо смотреть на налогообложение, налог на имущество, еще какие-то вещи. Регион вполне себе может регулировать многие налоги и давать преференции тому бизнесу, который создает производство.

Вчера он зарабатывал рубль, а завтра он готов заработать полтора. Власти муниципальные и региональные должны все делать для того, чтобы так и происходило. Тогда как-то экономика будет выживать. А если просто собирать налоги и перераспределять среди получателей социальных выплат, то вам ни на какой СПОПАТ, ни на каких водителей денег никогда не хватит, и ситуация будет только ухудшаться.

Д.Щ.: Да. Что ж, дорогие друзья, пожалуйста, высказывайте свое мнение по этому поводу: и про водителей, про врачей, про учителей, про все наши нынешние кризисные истории. Ставьте нам лайки, если вам нравится то, что мы обсуждаем, читайте расшифровку на siapress.ru. И на следующей неделе вновь услышимся и обсудим, что было интересного. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья, всем пока.

Предыдущий выпуск «О чем говорят» был посвящен судьбе «Петрушки», которой новое здание никто строить, судя по всему, даже не собирался.