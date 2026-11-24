Жители Югры получат еще пять лет, чтобы бесплатно и в упрощенном порядке оформить старые гаражи и земельные участки под ними. Законопроект о продлении гаражной амнистии одобрило правительство региона на заседании под руководством губернатора Руслана Кухарука. Теперь документ предстоит рассмотреть окружной думе. После его принятия упрощенный порядок будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Гаражная амнистия начала работать в России 1 сентября 2021 года. Изначально программу планировали завершить осенью 2026 года, однако в августе президент подписал федеральный закон о ее продлении еще на пять лет. За время действия амнистии россияне зарегистрировали более 746 тысяч гаражей и земельных участков.

В Югре за последние три года выявили свыше 40 тысяч гаражей, которыми владельцы пользовались без юридического оформления. Права собственности уже зарегистрированы примерно на 70% таких объектов. Муниципалитеты продолжат составлять и публиковать списки незарегистрированных строений, проводить дни открытых дверей и консультации. Информацию об оформлении также будут размещать непосредственно в гаражных кооперативах.

Программа позволяет зарегистрировать гараж и бесплатно получить государственный или муниципальный участок под ним без обращения в суд и получения разрешения на строительство. После оформления владелец может продать, подарить, передать по наследству или использовать имущество в качестве залога. Регистрация также снижает риски возникновения земельных споров.

Под амнистию попадают капитальные гаражи с фундаментом и стенами, включая боксы в общем ряду. Объект должен быть построен до 30 декабря 2004 года, использоваться для личных нужд и не иметь судебного решения о признании самовольной постройкой. Упрощенный порядок не распространяется на разборные металлические «ракушки» без фундамента, подземные паркинги и машино-места в многоквартирных домах.

Ранее siapress.ru сообщал, что в Сургуте с начала гаражной амнистии поступило 5788 заявлений на оформление собственности. Более 80% обращений удовлетворили, а налоговые поступления от зарегистрированных гаражей и участков превысили 580 млн рублей.