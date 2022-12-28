Снежные скульптуры в виде надгробий удивили жителей сургутского поселка

Жителей поселка Федоровский в Сургутском районе удивили снежные скульптуры с символами уходящего и грядущего годов - кролика и тигра. Они напомнили людям надгробия, пишет telegram-канал «Осторожно, Югра».

«В поселке Федоровском «похоронили» кроликов», - говорится в сообщении канала. «Присмотрелась и правда похожи», - отметила жительница поселения.

В местной администрации изданию «Вестник» сказали, что еще не видели новогодних скульптур. Чиновники попросили время на подготовку комментария.

Ранее снежные скульптуры насмешили жителей Нижневартовска. Сначала критике подверглась слишком мужественная Снегурочка, а вслед за ней горожане обсмеяли кроликов. Не угодили снежные зайцы и жителям Мегиона.