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В Сургутском районе двое рыбаков на мотособаке провалились под лед

Двое мужчин на мотособаке провалились под лед в Сургутском районе

В Сургутском районе двое рыбаков на мотособаке провалились под лед
Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО / vk.com

Двое рыбаков провалились под лед в Сургутском районе. Инцидент произошел утром накануне, 12 ноября, на озере Чукныилор в районе куста N 102 Западно-Сургутского месторождения, недалеко от снт «Победит». По данным ГИМС МЧС по ХМАО, мужчины 53 и 86 лет ехали на мотобуксеровщике (мотособаке) и провалились под лед.

Рыбаки сумели самостоятельно выбраться из полыньи, а вот техника утонула. «На помощь горе-рыбакам выехали спасатели зонально-поисково спасательного отряда (Сургутский район) и благополучно эвакуировали пострадавших с места происшествия», - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что лед на югорских водоемах по-прежнему недостаточно крепкий: он не выдержит даже веса человека, не говоря о технике. Югорчан призвали дождаться прочного ледостава.


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Сегодня в 15:01, просмотров: 71, комментариев: 0
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