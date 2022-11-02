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Югорчанин две недели переводил деньги мошенникам на общую сумму более 2 млн рублей

Аферисты обманом заставили жителя Пыть-Яха перевести более 2 млн рублей

Югорчанин две недели переводил деньги мошенникам на общую сумму более 2 млн рублей
Фото: unsplash.com

В полицию Пыть-Яха обратился 43-летний мужчина по факту хищения мошенниками денежных средств с банковской карты на сумму более 2 млн рублей. Пострадавшего обманом заставили оформить кредит и сделать более 10 транзакций в течении двух недель для зачисления денег частями на неизвестные банковские счета.

14 октября мужчине пришло смс в мессенджере якобы от сотрудника ФСБ России, который сообщил, что на него пытаются оформить кредит. В ходе переписки аферист стал уговаривать пострадавшего сотрудничать с банком, чтобы помочь в задержании мошенника. Житель Пыть-Яха попросил прислать фото удостоверения сотрудника ФСБ и собеседник отправил изображение документа в раскрытом виде с фотографией и должностью. В итоге мужчина согласился на разговор с лжесотрудником банка.

«Аферист пояснил югорчанину, что нужно как можно скорее прибыть в любой офис банка и оформить потребительский кредит на 1 млн рублей, которые необходимо получить быстрее злоумышленников и перечислить через мобильное приложение «Mir Pay» на безопасный счет, которые ему направят заранее… В последующем каждые три дня заявителю снова поступали звонки от лжесотрудников, которые сообщали, что при оформлении потребительских кредитов в одном и том же банке города происходит утечка информации, поэтому ему необходимо обналичить все денежные средства с кредитной карты и направить на другую безопасную ячейку в банке, а также оформить кредит под залог своего автотранспорта в ином банке города, чтобы не произошла очередная утечка», – сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

По факту мошенничества в Пыть-Яхе возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция принимает меры к установлению и задержанию подозреваемых.


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Сегодня в 12:30, просмотров: 140, комментариев: 0
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