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Сургут удерживает лидерство в Югре по заболеваемости ковидом

138 новых случаев коронавируса подтвердили в ХМАО за сутки

Сургут удерживает лидерство в Югре по заболеваемости ковидом
Фото: pixabay

В 17 муниципалитетах ХМАО за минувшие сутки выявлено 138 новых случаев заражения коронавирусом. Большинство из них в Сургуте - 41, а также в Ханты-Мансийске - 28 и Нефтеюганске - 13. В других муниципалитетах зафиксировано от 1 до 8 новых заболевших.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 132, пневмония — 6», - отметили в окружном оперативном штабе.

Всего коронавирусом в Югре, по официальным данным, сейчас болеют 1 702 человека. Умерли за весь период пандемии 2 585 пациентов, выздоровели 244 175 человек.


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Сегодня в 12:12, просмотров: 83, комментариев: 0
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