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​Волк напал на вахтовиков на югорском месторождении

Волк покусал вахтовиков на Приразломном месторождении в ХМАО

​Волк напал на вахтовиков на югорском месторождении
pixabay.com

Волк напал на двух сотрудников дочерних предприятий компании «Роснефть» на Приразломном месторождении в ХМАО. Это произошло 6 октября. Сначала пострадал бурильщик, который шел в столовую: хищник укусил его за левую руку в области предплечья. А следом травмы получил машинист, которого волк укусил за живот, пишет портал 86.ru со ссылкой на вахтовиков.

В окружном департаменте недропользования и природных ресурсов подтвердили информацию только об одном нападении животного — на сотрудника «РН-Бурение». Там также добавили, что компания передала информацию о появлении волка на территории и укусе лишь на четвертый день.

«Информация о нападении волка в департамент поступила только 10.10 от заместителя директора по ТБ ОТС ОС ООО «РН-Бурение». На основании данного сообщения было принято решение о мероприятиях по регулированию численности. В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов срок проведения мероприятий, когда есть угроза жизни граждан, — три дня. Охотникам было выдано разрешение (на отстрел. — прим. ред.), они выехали на обследование территории. Животное было ликвидировано», — рассказал журналистам начальник отдела мониторинга, кадастра и регулирования численности объектов животного мира департамента Николай Пащенко.


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Сегодня в 12:30, просмотров: 68, комментариев: 0
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