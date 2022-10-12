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​Югорчане привезли с летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» 35 медалей

Югра заняла восьмое место в медальном зачете паралимпийских игр в Сочи

​Югорчане привезли с летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» 35 медалей
Фото admhmao.ru

Спортсмены из Югры (всего 32 человека) завоевали 35 медалей разного достоинства на международных летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Это позволило нашему региону завершить соревнования на неофициальном восьмом месте медального зачета среди 78 субъектов федерации. А в целом конкуренция была серьезная – в играх приняли участие 1 200 атлетов из России, Белоруссии, Армении, Германии, Грузии, Казахстана, Мали, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Эритреи.

Всего в спортивной программе было девять дисциплин, из них югорчане участвовали в четырех – легкая атлетика, плавание, паратхэквондо и шахматы, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

В итоге Никита Дубенчук установил рекорд Европы в толкании ядра (и заодно получил «золото»). А легкоатлет Замир Шкахов установил рекорд России так же в толкании ядра. Светлана Байгулова метнула диск так, что установила рекорд Европы.

«Наши спортсмены в очередной раз доказали, что они – образец мужества и стойкости, настоящие борцы, на которых, можно и нужно равняться! Поздравляю спортсменов, тренеров и всех югорчан с достойной победой! Вы наша гордость! – отметил директор Центра адаптивного спорта Югры Михаил Вторушин. – Выражаю слова благодарности Министерству спорта Российской Федерации, Паралимпийскому комитету России за возможность выступить на Летних Играх Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Игры в Сочи — не только победы, рекорды, очки, метры и секунды, которые складываются из долгих усердных тренировок, эти Игры — настоящий праздник для всего спортивного сообщества».


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Сегодня в 18:56, просмотров: 36, комментариев: 0
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