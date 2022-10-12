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Югорчанин, решивший пройти опрос за деньги, потерял крупную сумму

Житель Мегиона решил пройти опрос за деньги, но вместо этого потерял крупную сумму

Югорчанин, решивший пройти опрос за деньги, потерял крупную сумму
pixabay.com

В дежурную часть полиции Мегиона обратился 32-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Он сообщил, что наткнулся в одном из телеграм-каналов на предложение пройти 2-минутный опрос за 3 тыс. рублей.

После того, как югорчанин перешел по указанной ссылке и указал свои данные, ему поступил звонок. Неизвестная девушка представилась сотрудницей банка и сообщила, что для получения обещанных 3 тыс. рублей за прохождение опроса необходимо продиктовать код, который придет в СМС-сообщении, что югорчанин и сделал. Вместо уведомления о поступлении денег ему пришло сообщение о списании 88,8 тыс. рублей.

Поняв, что попался на уловку мошенников, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.


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Сегодня в 17:05, просмотров: 67, комментариев: 0
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