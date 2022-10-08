48 тысяч штук назальной вакцины поступило в ХМАО

В Югру поступила назальная вакцина – партия в размере 48 тысяч штук уже распределена в поликлиники Нижневартовска и Сургута. До 12 октября будут доставлены во все медорганизации округа. Информация об этом появилась в телеграм-канале директора департамента здравоохранения Алексея Добровольского.

«Вакцинация будет проводиться вакциной «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). В методических рекомендациях по вакцинопрофилактике Минздрава РФ предусмотрена возможность интраназального введения этой вакцины», – рассказал Добровольский.