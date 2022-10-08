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В Югру поступила партия назальной вакцины от ковида

48 тысяч штук назальной вакцины поступило в ХМАО

В Югру поступила партия назальной вакцины от ковида
Фото: unsplash.com

В Югру поступила назальная вакцина – партия в размере 48 тысяч штук уже распределена в поликлиники Нижневартовска и Сургута. До 12 октября будут доставлены во все медорганизации округа. Информация об этом появилась в телеграм-канале директора департамента здравоохранения Алексея Добровольского.

«Вакцинация будет проводиться вакциной «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). В методических рекомендациях по вакцинопрофилактике Минздрава РФ предусмотрена возможность интраназального введения этой вакцины», – рассказал Добровольский.


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Сегодня в 10:43, просмотров: 55, комментариев: 0
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