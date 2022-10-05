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Югорчанку осудят за хищение денег с карты знакомого

Жительница ХМАО пойдет под суд за кражу 55 тысяч рублей с банковского счета знакомого

Югорчанку осудят за хищение денег с карты знакомого
Фото: unsplash.com

В Радужном осудят местную жительницу за хищение денежных средств с сотового телефона знакомого. Как сообщают в прокуратуре Югры, женщина похитила деньги из корыстных побуждений.

«С целью хищения находящихся на банковском счете денежных средств женщина совершила несколько операций по переводу денежных средств на банковский счет своей знакомой, причинив потерпевшему ущерб на сумму свыше 55 тыс рублей», — отметили в ведомстве.

Злоумышленница обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «кража, совершенная с банковского счета». Обвиняемая весь ущерб возместила. Уголовное дело направлено в суд.


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Сегодня в 09:56, просмотров: 102, комментариев: 0
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