16+
Логотип Сиапресс
USD  57,5664   EUR  54,3947  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Семейную пару из Когалыма осудят за сокрытие второго гражданства

Муж и жена из Когалыма предстанут перед судом за сокрытие иностранного гражданства

Семейную пару из Когалыма осудят за сокрытие второго гражданства
pixabay.com

В Когалыме завершилось расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя и его 41-летней супруги. Они обвиняются в сокрытии факта получения второго гражданства, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, обвиняемые длительное время жили и работали на территории другого государства. Мужчина уехал туда в 1997 году, его жена в 2011-м. За это время супруги получили иностранное гражданство, в 2017 году им выдали паспорта.

«После возвращения в Россию обвиняемые, в нарушение положений Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», не уведомили уполномоченные органы, работодателя, кредитные учреждения о наличии гражданства другого государства и осуществляли трудовую деятельность в качестве муниципального служащего, а также сотрудника коммерческой организации с государственным участием», - отметили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:02, просмотров: 114, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Полиция Югры поймала 13 девушек легкого поведения 788
  2. В Ханты-Мансийске продают особняк с бомбоубежищем - объявление пользуется спросом 553
  3. 35 мобилизованных югорчан вернутся домой 466
  4. Пригородный поезд Сургут – Нижневартовск временно отменят с 30 октября 385
  5. В Сургуте пройдет тестирование сирен 376
  6. Двое пешеходов пострадали за минувшие сутки в Сургуте 364
  7. За сутки в Югре выявили 142 новых случаев ковида 336
  8. ​Уроки коронавируса 326
  9. На Госуслугах появилась форма для жалоб на нарушения при мобилизации 322
  10. Югорчане за сутки перевели мошенникам более 3 миллионов рублей 250
  1. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 7360
  2. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 4987
  3. Югра выполнила план по мобилизации 2214
  4. ​300 югорцев 2126
  5. Депутаты Думы Сургута приняли досрочную отставку Надежды Краснояровой 1830
  6. «Мы должны заниматься не просто импортозамещением, но созданием новых рынков и технологий. У Югры для этого есть всё» 1820
  7. «Горизонт планирования в России уменьшился до 10 минут». Как россияне горько шутят о происходящем 1775
  8. В следующем году капитальному ремонту в Сургуте подлежат три дороги 1756
  9. За разбирательством в деле с запертой в автобусе школьницей из Сургута следит глава СКР 1625
  10. Покупать или продавать квартиру во время частичной мобилизации? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1596
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 27390
  2. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 11791
  3. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 8767
  4. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 7823
  5. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 7360
  6. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 6438
  7. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 5534
  8. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 5498
  9. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 4987
  10. Два одиночных пикета против мобилизации прошли в Сургуте 4472

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика