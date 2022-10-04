Полицейские ХМАО привлекли к административной ответственности 13 жриц любви

В Югре подвели итоги оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений, связанных с эксплуатацией женщин и детей. Сотрудники полиции обнаружили и привлекли к административной ответственности 13 женщин легкого поведения.

В ходе работы, полицейские проверили медицинские и немедицинские организации, крестьянско-фермерские хозяйства, бани и сауны, гостиницы, фотосалоны и туристические агентства.

«В ходе операции были установлено местонахождение 6 несовершеннолетних и 2 женщин, заявленных ранее как безвестно отсутствующие. Всего за период проведения мероприятия к административной ответственности за занятие проституцией привлечены 13 женщин», – сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Ранее в Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги.