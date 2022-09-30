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​В Ханты-Мансийске детей начали обучать креативным индустриям. На очереди – Белоярский и Сургут

В Югре открыта первая школа креативных индустрий

​В Ханты-Мансийске детей начали обучать креативным индустриям. На очереди – Белоярский и Сургут
Фото admhmansy.ru

Первой в Югре школе креативных индустрий был посвящен прямой эфир, в котором директор департамента культуры Артур Латыпов отвечал на вопросы жителей региона. Его запись опубликована в группе официальной группе «Югра».

Школы креативных индустрий в России – проект, который инициировало правительство страны, курирует это направление министерство культуры. В 2022 году около трех тысяч юных жителей нашей страны начали обучение программам креативных индустрий, из них 80 человек – в Ханты-Мансийске. Как рассказал Артур Латыпов, наш регион подал заявку и оказался в числе 32 субъектов федерации, которые получили федеральное финансирование на открытие подобного учреждения. В Ханты-Мансийске его оборудовали на базе окружного дома народного творчества.

«В первой школе креативных индустрий в Югре мы создали четыре творческие студии: современная электронная музыка, анимации и 3D-графики, дизайна, фото- и видеопроизводство. Учиться там могут все желающие в возрасте от 12 до 17 лет. Программа рассчитана на два года – в первом дети посещают все четыре студии, а затем во втором – выбирают ту, которая им больше всего понравилась, и занимаются только в ней, но углубленно. Обучение проходит по 8 часов в неделю – два занятия по три часа и одно – двухчасовое. Это проходит по линии дополнительного образования, на которое Дом народного творчества получил лицензию, поэтому все участники в конце получат сертификат установленного образца, что пополнит их портфолио. Мы надеемся, и даже уверены, что эта школа станет большим подспорьем для будущего получения среднего специального или высшего образования», – рассказал Артур Латыпов.

Для детей обучение в подобных школах креативных индустрий бесплатно, но в эфире прозвучал вопрос о том, что делать взрослым, которые хотят получить образование по этому направлению? По словам директора департамента культуры, сейчас он с коллегами прорабатывает вопрос с открытием коммерческих групп в школе креативных индустрий – так, чтобы учиться там могли уже совершеннолетние граждане. Решение об этом должно быть принято до 1 ноября.

А пока – первый набор состоялся, и первые 80 детей уже учатся в четырех студиях дома народного творчества. В планах – расширить их количество до 180 в год. При этом никакой квалификации для зачисления не потребуется, нужно только захотеть там учиться, соответствовать по возрасту и вовремя подать документы. К тому же предполагается формировать резерв – если кто-то из обучающихся по тем или иным причинам «отпал», то его место смогут занять следующие по очереди.

Также в планах открывать новые школы креативных индустрий – на 2023 год предполагается, что они появятся в Белоярском районе и Сургуте. И далее – каждый год по несколько новых подобных учреждений.

«Моя дочь творческая личность, с раннего детства поет, играет в театре и конечно, записалась в новую школу сразу после ее открытия. Ей очень нравится предложенный формат обучения, в рамках которого она может попробовать себя в разных направлениях и выбрать то, что больше понравится. Арина учится в девятом классе и думаю, школа креативных индустрий поможет ей определиться с выбором профессии», – рассказала по этому поводу жительница Ханты-Мансийска Марина Шмарук.

В ходе эфира Артур Латыпов также ответил на некоторые вопросы, касающиеся его сферы ответственности. Например, о ремонте и оснащении культурных учреждений. Только в 2022 году благодаря нацпроекту «Культура» автономный округ оснастил 30 детских школ искусств и еще 18 образовательных учреждений музыкальными инструментами, оборудованием, учебной литературной. На сегодня департамент культуры направил в федеральное правительство запрос на финансирование капитальных ремонтов 12 объектов культуры и оснащение 21 музея. Результаты их рассмотрения будут известны ближе к концу года.

Также Артур Латыпов рассказал о губернаторских премиях, на которые могут рассчитывать писатели, о создании модельных библиотек, разработке «Атласа газа» (вслед за вышедшим недавно «Атласом нефти») и многом другом. Полную запись эфира можно посмотреть в группе «Югры», прикладываем также видео ниже.


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30 сентября в 19:10, просмотров: 1106, комментариев: 0
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