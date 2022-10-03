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Югорский хоккеист получил крупный штраф за покупку военного билета

Форварда «Югры» оштрафовали на 2,2 млн рублей за купленный военный билет

Югорский хоккеист получил крупный штраф за покупку военного билета
pixabay.com

Ленинский районный суд Уфы приговорил хоккеиста «Югры» Владислава Лукина к штрафу в 2,2 млн рублей. Суд признал спортсмена виновным в том, что в 2019 году он дал взятку сотруднику военкомату за уклонение от военной службы. Кроме того, ранее Лукин сознался в том, что купил водительские права. По двум эпизодам хоккеист перечислил на счет посредника почти 230 тыс. рублей, пишет Sports.ru.

«По совокупности преступлений, путем частичного сложения определить наказание в виде штрафа в размере 2,2 млн рублей в доход государства», – зачитала приговор судья.

Уточняется, что с хоккеиста сняли меру пресечения в виде подписки о невыезде.


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Сегодня в 16:37, просмотров: 102, комментариев: 0
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