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​В Советском районе в лесу заблудились двое пенсионеров

Полицейские нашли заблудившихся в лесу пенсионеров в Советском районе

​В Советском районе в лесу заблудились двое пенсионеров
фото: Центроспас-Югория

В Советском районе в лесу заблудились двое пенсионеров, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. В полицию обратилась жена одного из них. Она сообщила, что сутки назад ее 68-летний муж и его 64-летний двоюродный брат уехали собирать ягоды на Даниловское месторождение и потерялись. Об этом мужчины сообщили сами, дозвонившись на телефон.

Пенсионеров нашли спустя несколько часов. Они находились в 4 километрах от места, где оставили свой автомобиль. Медицинская помощь мужчинам не понадобилась.

В полиции напомнили, что при посещении леса необходимо взять с собой заряженные телефоны, воду и сухой паек, а также тепло одеться. При первых признаках дезориентации на местности не стоит пытаться найти выход из леса самостоятельно - лучше сразу обратиться в полицию или в службу спасения.


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Сегодня в 15:32, просмотров: 52, комментариев: 0
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