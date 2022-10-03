Жительнице Нягани грозит 2 года колонии за рассылку чужих интимных снимков

В Нягани завершилось расследование уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы. Она обвиняется в распространении сведений о частной жизни, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, в июле обвиняемая, получив доступ к мобильному телефону бывшего супруга, переслала на свой смартфон фотографии его сожительницы интимного характера. После этого она из ревности отправила снимки общим знакомым.

Уголовное дело направлено в суд. Югорчанке грозит наказание до 2 лет лишения свободы.