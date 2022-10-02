Полицейские Сургутского района задержали подозреваемого в квартирной краже

В Сургутском районе полицейские раскрыли квартирную кражу, совершенную минувшим летом. Тогда в ОМВД обратилась 20-летняя жительница поселка Белый Яр и сообщила о краже в квартире ее отца. Сам мужчина в то время находился в больнице. Из квартиры пропали телевизор, норковая шуба, куртка и различные предметы быта на общую сумму порядка 71 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 45-летний ранее судимый житель Сургута. Он рассказал следователю, что знаком с отцом девушки. Зная, что в квартире никого нет, и увидев приоткрытое окно, злоумышленник решил этим воспользоваться.

«Мужчина проник в квартиру и похитил вещи, часть которых он успел продать, а часть присвоил себе. Так, например, занавески потерпевшего некоторое время украшали его дом. Вырученные денежные средства потратил на личные нужды, в том числе и на алкоголь», - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о краже. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

В полиции югорчанам рекомендовали соблюдать правила для сохранности имущества: