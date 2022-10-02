100 тысяч рублей получат дети мобилизованных в ХМАО при поступлении в вузы

В ХМАО дети мобилизованных военнослужащих получат единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей при поступлении в высшие учебные заведении. Об этом ТАСС сообщили в окружном департаменте социального развития.

«Граждане, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ по контракту. После заключения контракта их детям при поступлении на обучение в высшее учебное заведение будет полагаться единовременная выплата в 100 тыс. рублей», - сказал собеседник агентства.

Деньги можно будет направить, в частности, на проезд в России к месту учебы и обратно, проживание при подаче документов при поступлении, приобретение учебных пособий, специализированной литературы, компьютера, планшета, смартфона, одежды, обуви, а также прохождения подготовительных курсов для подготовки к вступительным испытаниям.

Ранее сообщалось, что Югра выполнила план по мобилизации. Однако не исключен дополнительный набор по мобилизации для ротации тех, у кого будут обнаружены проблемы со здоровьем или другие обстоятельства, которые позволят комиссовать гражданина.