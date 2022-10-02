Спортсмен из Сургутского района установил новый мировой рекорд

Спортсмен из Федоровского (Сургутский район) Альви Вахабов установил новый мировой рекорд по выходу силой на гимнастических кольцах, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Достижение атлета будет вписано в книгу рекордов России.

Событие происходило в поселке Солнечный. Достижение и чистоту выполнения фиксировал представитель книги рекордов России Станислав Кононенко.

«Стал свидетелем установки нового мирового рекорда нашим спортсменом Альви Вахабовым. Он сделал 329 (!) выходов силой на кольцах. Предыдущий мировой рекорд — 305 раз, его установил спортсмен из Беларуси. До этого чемпионом был испанец со 156 выходами. Вы только представьте, какую планку задал Альви!», - написал Андрей Трубецкой на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Альви Вахабов тренируется у Амара Асадова. Ранее другой его воспитанник, 10-летний Ильман Хаджимурадов, установил рекорд по отжиманиям от пола на прямых ногах за один подход.