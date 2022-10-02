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​Югорский спортсмен установил новый мировой рекорд на турнике

Спортсмен из Сургутского района установил новый мировой рекорд

​Югорский спортсмен установил новый мировой рекорд на турнике
Андрей Трубецкой / vk.com

Спортсмен из Федоровского (Сургутский район) Альви Вахабов установил новый мировой рекорд по выходу силой на гимнастических кольцах, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Достижение атлета будет вписано в книгу рекордов России.

Событие происходило в поселке Солнечный. Достижение и чистоту выполнения фиксировал представитель книги рекордов России Станислав Кононенко.

«Стал свидетелем установки нового мирового рекорда нашим спортсменом Альви Вахабовым. Он сделал 329 (!) выходов силой на кольцах. Предыдущий мировой рекорд — 305 раз, его установил спортсмен из Беларуси. До этого чемпионом был испанец со 156 выходами. Вы только представьте, какую планку задал Альви!», - написал Андрей Трубецкой на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Альви Вахабов тренируется у Амара Асадова. Ранее другой его воспитанник, 10-летний Ильман Хаджимурадов, установил рекорд по отжиманиям от пола на прямых ногах за один подход.


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Сегодня в 10:06, просмотров: 135, комментариев: 0
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