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Сургут посетил вице-премьер РФ Александр Новак

Вице-премьер РФ Александр Новак прилетел в Югру и посетил «Сургутнефтегаза»

Сургут посетил вице-премьер РФ Александр Новак
http://government.ru

Вице-премьер РФ Александр Новак прилетел в Сургут накануне, 1 октября, в рамках рабочей поездки. Он принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 45-летия основания ПАО «Сургутнефтегаз». Компанию Новаку составил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

«Вице-премьер поздравил сотрудников объединения с юбилеем и отметил, что компания внесла существенный вклад в формирование современной нефтегазовой отрасли России, - сообщается на сайте правительства РФ. - Вице-премьер также вручил государственные награды сотрудникам предприятия и посетил Центр политехнического обучения «Сургутнефтегаза» для персонала компании».

Кроме того, Александр Новак и Владимир Якушев провели рабочую встречу с губернатором ХМАО Натальей Комаровой. На ней обсуждались вопросы развития нефтегазового комплекса.


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Сегодня в 09:20, просмотров: 245, комментариев: 0
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