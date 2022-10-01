В ХМАО за сутки выявили 419 новых случаев заражения ковидом

419 новых случаев коронавирусной инфекцией выявили в 20 муниципалитетах Югры за последние сутки. Из них 115 – в Сургуте, 99 – Ханты-Мансийске, 30 – Югорске, 23 – Нижневартовске. За всю пандемию зафиксировано 243 320 случаев.

«На момент выявления у 409 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 10 обнаружена пневмония. Контакт установлен в 415 случаях», – сообщили в оперативном штабе ХМАО.

За весь период от COVID-19 умерли 2 575 человек. За сутки излечился 701 пациент, за весь период пандемии – 235 554 югорчанина.