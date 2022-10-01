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Югорчанка, воровавшая нефть, пряталась от нагрянувшей полиции в шкафу

Югорчанку и ее мужа задержали в Тюмени из-за кражи нефтепродуктов

Югорчанка, воровавшая нефть, пряталась от нагрянувшей полиции в шкафу
Фото: pixabay.com

Жительница ХМАО спряталась от тюменской полиции в шкафу, когда к ней пришли с обыском. По информации УМВД региона, югорчанка организовала преступную группу совместно со своим супругом. Злоумышленники воровали нефть и сбывали ее в Тобольске. Причиненный ущерб составил более миллиона рублей.

«Первоначально гражданка сотрудничала со следствием, но затем скрылась. Полицейские задержали ее в арендованном частном доме, где она проживала с мужем, также являющимся фигурантом данного уголовного дела. В ходе обыска в доме в присутствии понятых изъяты деньги и документы. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили силовики.


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Сегодня в 13:28, просмотров: 138, комментариев: 0
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