В Югре прошел очередной промышленно-инвестиционный форум

Югра в очередной раз провела свой традиционный промышленно-инвестиционный форум. Он состоялся 29-30 сентября в Ханты-Мансийске и собрал ключевые региональные и российские компании, а также представителей федеральной власти в сфере промышленности и торговли. На специализированной выставке собрались 40 промышленных предприятий из сфер нефтегазового машиностроения, нефтедобычи, нефтесервиса, энергетики, леспрома, легкой промышленности, а также вузы и банки. Одним из главных гостей мероприятия стал зампредседателя правительства России и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Марлин Ойл Тулз», «Лекс-Западная Сибирь», «Максима Дриллинг», «РК-Нефтесервис», «Нефтегаздеталь», «Акрон Холдинг», «Глобал Металл», «Алмаз-нефтесервис» и, конечно, такие гранды как «Газпромнефть-Хантос» и «Лукойл – Западная Сибирь» – можно долго перечислять компании, которые представили свои разработки и продукты на форуме в Югре.

Одно из центральных событий форума – сессия «Клиентоцентричный подход к работе с инфраструктурными инвесторами». «Югра — один из 33 регионов России, внедряющих региональный инвестиционный стандарт, – цитирует Наталью Комарову департамент общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа. – Нам крайне важно получить оценки от объединений делового сообщества, торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей, общественной организации «Деловая Россия» чтобы понять, насколько внедрение стандарта упорядочило систему административного сопровождения инвесторов. Рассчитываем на то, что положительно на формирование клиентского пути инвестора повлияет эксперимент по внедрению принципов клиентоцентричности в государственном управлении».

По словам главы региона, в Югре выработаны 11 проектных инвестиционных режимов с различным набором мер поддержки, и бизнес может выбирать наиболее подходящий для себя формат реализации проектов. В автономном округе также внедряется принцип портфельного управления проектами.

«Принятые в Югре решения обеспечивают открытость во взаимоотношениях органов власти и инвесторов, максимальную координацию действий сотрудников органов власти, основанную на разделении ролей. Это позволяет сократить сроки подготовки, рассмотрения и запуска проектов», – рассказала Наталья Комарова. По ее словам, частная концессионная инициатива в Югре рассматривается в течение девяти календарных дней, затем наступает этап принятия решения согласительной комиссии – три дня, а спустя еще семь дней – официальное распоряжение правительства. И это не предел – Наталья Комарова распорядилась сократить сроки каждого из этих этапов.

Старший управляющий директор национального центра ГЧП Михаил Ткаченко отметил, что сегодня за инвестора нужно бороться, проводить предпроектную подготовку, и также давать инвесторам максимальную гарантию доходности. «Все это является перезагрузкой форматов взаимодействия инвестора и государства», – заявил он. И добавил, что в Югре большая часть элементов такой системы внедрена и успешно работает. Это было отмечено, в частности, на прошедшем в июне Петербургском экономическом форуме, где автономный округ получил национальную премию «Росинфра» в номинации «Клиентоцентричный регион».

«Мы действительно считаем, что Ханты-Мансийский автономный округ — лидер не только по объему инвестиций по заключенным сделкам, но и в части внедрения новой модели работы с инвесторами. Этот опыт мы рекомендуем другим регионам», – отметил Михаил Ткаченко.

По ходу Югорского промышленно-инвестиционного форума прошла встреча Натальи Комаровой с председателем Уральского отделения ПАО «Сбербанк» Дмитрием Суховерховым. Они обсудили завершение работ в «Школе 21» – специальном образовательном центре Сбера по подготовке IT-специалистов. Работы завершатся в конце октября, а в декабре произойдет выкуп помещения. К этому же времени пройдет первый набор в эту школу. «Школа 21 – это один из наших флагманских проектов, инновационный центр подготовки кадров для цифровой экономики, который продемонстрировал эффективность и востребован сегодня во многих регионах страны, – отметил Дмитрий Суховерхов. – В трех наших кампусах проходят подготовку более 3,5 тысяч участников и более 1200 уже получили работу в сфере IT. Готовы делиться своим опытом и помогать в подготовке IT-кадров в регионе».

Пользуясь возможностью презентовать свои возможности большой аудитории, Югра показала ключевые инвестиционные проекты – 10 инициатив с использованием механизмов ГЧП объемом в 35 млрд рублей. Это были проекты в сферах ЖКХ, спота, переработки шин. «На наш взгляд, необходимо решать проблемы с теми муниципальными образованиями, у которых наибольшая задолженность за топливно- энергетические ресурсы. Фонд развития активно нацелен на то, чтобы привлекать инвесторов в сектор ЖКХ», – сказал по этому поводу гендиректор фонда развития Югры Сергей Афанасьев. Он рассказал аудитории о проектах ГЧП по модернизации и строительству объектов водоснабжения и водоотведения в Мегионе, Пыть-Яхе и Покачах.

В свою очередь, Сургутский район презентовал возможности инвестировать в спортивные проекты – с универсальными залами, крытыми хоккейными кортами в Лямина и Русскинской. Стоит отметить, что Югра занимает лидирующие позиции в сфере развития ГЧП, применяя его к сферам обращения с отходами, ЖКХ, образования, спорта. А опыт региона в строительстве школ по механизму концессий вообще вошел в число лучших практик на федеральном уровне.

В целом Югра в очередной раз показала, что может не только эффективно демонстрировать свои возможности на крупных площадках, вроде Петербургского международного экономического форума, Восточного экономического форума или уральского «Иннопрома», но и принимать гостей на своей территории – с пользой для собственной экономики и развития бизнеса в целом.