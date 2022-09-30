В Югре реализуется уникальный проект по производству пищевой продукции для детей

Югра станет базой для уникального пищевого производства для детей. Вопрос об этом обсудила Наталья Комарова в ходе встречи с председателем совета директоров группы компаний «Победа-1» Сергеем Майзелем. Эта корпорация строит в регионе завод по производству белковых компонентов – основы сухих молочных смесей для новорожденных и младенцев до шести месяцев, напоминает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«Сам проект можно назвать проектом по глубокой переработке молока. Когда мы начали заниматься этим вопросом предметно, совместно с коллегами из института имени Г. Н. Габричевского, института имени Ф. Ф. Эрисмана, государственного предприятия «Вектор» провели первый цикл подготовки, лабораторные эксперименты, – рассказал Сергей Майзель. – Кроме того, мы провели исследование, гипериммунизируя коров с использованием отечественных вакцин. После них молоко и мясо разрешено для употребления детьми. В результате мы получили очень высокие титры специфических антител против ротавирусной инфекции». Таким образом производимый в Югре продукт может стать фактором пассивной иммунизации детей от ротавируса.

«Мы высоко ценим возможность создания данного производства с применением инновационных технологий, продукции “Иммунокол”. Благодаря этому в отдельных препаратах будут замещены иностранные компоненты, произведенные в США и Великобритании», – отметила Наталья Комарова.

Инвестиции в завод по производству белковых компонентов составят порядка 1,1 млрд рублей. Оборудование для него уже закуплено, линия будет запущена до конца года, а мелкосерийное производство стартует в 2023 году.