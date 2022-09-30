В Югре продолжают восстанавливать права обманутых дольщиков

Пострадавшие от недобросовестных строителей югорчане в скором времени получат ключи от новых квартир. Так, обретут жилье 325 обманутых дольщиков, сообщили в «Вестнике Сургутского района» со ссылкой на заседание регионального правительства.

«Изменения связаны с исключением из единого реестра двух жилых домов в Сургуте – дома № 3 в микрорайоне 31Б и третьего этапа строительства дома № 23 в микрорайоне 41», – отметила губернатор округа Наталья Комарова.

Так, к завершению строительства дома №3 в ЖК «Любимый» привлекли инвестора. Компания оперативно выполнила свои обязательства перед дольщиками. Второй дом с помощью региональной поддержки достроили силами застройщика, которые начинал проект.

Отметим, что на сегодняшний день в едином реестре проблемных объектов Югры числится 13 объектов, пострадавшими признали 1 120 югорчан.