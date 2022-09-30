Учителя Югры поддержали унификацию школьных программ

В России будет единая федеральная школьная программа и учебники. Соответствующий закон приняла Госдума. Учителя из Югры поддержали эту инициативу, рассказывает ТРК «Югра». «По сути, мы возвращаемся к советской системе образования, и я считаю это решение стратегически верным, – отмечает директор Междуреченской школы Сергей Росляков. – В учебниках, к примеру, не должно быть разного толкования важнейших исторических событий. Государство должно полностью взять под контроль разработку единых учебников в рамках единой государственной образовательной программы».

Единый стандарт необходимо вводить чем раньше, тем лучше, уверен когалымский педагог Вячеслав Маренюк: «Стандартизация в образовательной системе, на мой взгляд, – очень важна и актуальна. Она позволит нам выстраивать определенные траектории в образовательном процессе, вырабатывать единые цели взгляды и задачи».