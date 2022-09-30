16+
Логотип Сиапресс
USD  57,4130   EUR  55,4064  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В России появится единый стандарт школьных программ и учебников

Учителя Югры поддержали унификацию школьных программ

​В России появится единый стандарт школьных программ и учебников
Фото администрации Сургута

В России будет единая федеральная школьная программа и учебники. Соответствующий закон приняла Госдума. Учителя из Югры поддержали эту инициативу, рассказывает ТРК «Югра». «По сути, мы возвращаемся к советской системе образования, и я считаю это решение стратегически верным, – отмечает директор Междуреченской школы Сергей Росляков. – В учебниках, к примеру, не должно быть разного толкования важнейших исторических событий. Государство должно полностью взять под контроль разработку единых учебников в рамках единой государственной образовательной программы».

Единый стандарт необходимо вводить чем раньше, тем лучше, уверен когалымский педагог Вячеслав Маренюк: «Стандартизация в образовательной системе, на мой взгляд, – очень важна и актуальна. Она позволит нам выстраивать определенные траектории в образовательном процессе, вырабатывать единые цели взгляды и задачи».


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 13:42, просмотров: 109, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 2902
  2. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 2622
  3. За разбирательством в деле с запертой в автобусе школьницей из Сургута следит глава СКР 800
  4. В Сургуте активно расселяют жителей аварийного жилья 783
  5. Тарифы на электроэнергию для населения повысят на 9% 680
  6. ​Опыт Югры по строительству школ по концессии будет растиражирован на всю страну 659
  7. ​«Сердце Югры» забилось на ВДНХ 638
  8. ​Проекты из Югры вновь попали в федеральный топ инициативного бюджетирования 630
  9. ​Югра провела большую международную конференцию на тему этнокультурного наследия 616
  10. На вопросы югорчан о мобилизации ответит чат-бот 601
  1. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 7245
  2. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 2902
  3. Рамзан Кадыров предложил частично мобилизовать силовиков 2714
  4. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 2622
  5. ​Пугачева вошла в горящую избу и пытается на скаку остановить коня 2317
  6. В Югре открыли центр помощи тем гражданам, кого ошибочно мобилизовали 2301
  7. Бывший вице-мэр Сургута продолжит карьеру чиновника в Кировской области 1809
  8. Россия заняла первое место в мире по неравенству благосостояния 1803
  9. ​Дорогу осилит сидящий. Советнику президента показали, как в Сургуте осужденных готовят к жизни на воле 1784
  10. Адвокат из Сургута ответит по закону за мошенническую сделку 1699
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 26987
  2. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 11324
  3. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 8407
  4. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 7245
  5. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 5680
  6. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 5654
  7. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 5177
  8. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 5148
  9. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 4953
  10. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 4596

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика