В Югре создали чат-бот с информацией о мобилизации

Югорчане смогут узнать всю информацию о частичной мобилизации через специальный бот в Телеграме.
Например, чат-бот поясняет:
- военнослужащие, проходящие переподготовку будут проживать в районе дислокации воинской части, а в ходе участия в спецоперации на Украине — в районе выполнения задач подразделением.
- посещение магазинов, аптек и иных мест вне части возможно только с разрешения командования.
- для связи с близкими в военной части можно пользоваться кнопочным телефоном с разрешения командира части в определенное время.
- для связи военнослужащих с родственниками в зоне проведения СВО развернуты мобильные переговорные пункты.
- Пользоваться электронной почтой в расположении воинской части нельзя.
Напомним, что для югорчан также действует горячая линия для тех, кого ошибочно мобилизовали.