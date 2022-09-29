Делегация из Югры отмечена на всероссийской конференции инициативного бюджетирования

В эти в Москве на базе научно-исследовательского института Минфина России проходит всероссийская конференция «Стратегия развития инициативного бюджетирования в Российской Федерации». Основная тема – стратегия развития этой сферы до 2030 года. В мероприятии участвует делегация из Югры.

Согласно данным министерства финансов, среди лучших региональных практик – «Северная школа консультантов инициативного бюджетирования», представленная и реализованная в Югре. Ее автор – директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа Елена Шумакова. Она не только презентует концепцию проекта, но и станет экспертом на нескольких панельных дискуссиях.

Кроме того, на мероприятии наградят победителей VI конкурса проектов. Среди победителей есть югорчане. Так, в «Самом оригинальном проекте» отмечена Людмила Завадская (Пыть-Ях) и ее «Топиарный парк «Ноев Ковчек», а также Светлана Заржицкая (Сургутский район) за тропу «Человечность» на «Барсовой горе». Среди лучших проектов школьников и молодежи второе место занял «АРТ-коворкинг» (Локосово, Сургутский район).

Всего в этом конкурсе участвовали почти 1,1 тысячи проектов 2021 года, от Югры – 61 проект из 15 муниципалитетов.