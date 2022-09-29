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​Опыт Югры по строительству школ по концессии будет растиражирован на всю страну

Строительство школ по концессиям в Югре признано успешным опытом

​Опыт Югры по строительству школ по концессии будет растиражирован на всю страну
Фото siapress.ru

Строительство школ при помощи концессионных соглашений признано успешным опытом на федеральном уровне, его рекомендуют перенимать другим регионам. Такой вывод сделали эксперты министерства экономического развития и Агентства стратегических инициатив, материал опубликован на платформе «Смартека», сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Первые два подобные соглашения были подписаны в нашем регионе в 2018 году. «На сегодняшний день в Югре предусмотрена реализация девять инвестиционных проектов по созданию объектов образования в соответствии с концессионными соглашениями. В общей сложности эти объекты рассчитаны на 10 тысяч 931 место. В их числе – пять школ в Сургуте, две школы в Сургутском районе, по одной школе в Нижневартовске и Ханты-Мансийске», – рассказывает директор окружного департамента образования и науки Алексей Дренин.

Четыре школы на 3,8 тысячи мест уже введены в эксплуатацию в 2022 году: одна в Сургуте (школа №9 на 550 мест), одна в Ханты-Мансийске (на более чем тысячу мест) и две в Сургутском районе (Нижнесортымский и Солнечный, по 1,1 тысячи мест в каждой).

Строительство школ при помощи концессионных соглашений в Югре вошла в топ региональных практик, рекомендованных другим субъектам федерации. «Задача глав субъектов России – выбрать из указанного перечня те практики, которые подходят для внедрения в их регионе. Механизм отбора и тиражирования будет осуществляться на регулярной основе», – сказал по этому поводу замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков.


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Сегодня в 17:07, просмотров: 145, комментариев: 0
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