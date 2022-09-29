16+
Логотип Сиапресс
USD  58,4485   EUR  55,7232  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Югорчане отправили около 300 обращений с жалобами на ошибочную мобилизацию

На горячую линию ОНФ поступают жалобы на мобилизацию в Югре

Югорчане отправили около 300 обращений с жалобами на ошибочную мобилизацию
Фото: РИА Новости

Порядка 300 обращений с жалобами на ошибочную мобилизацию поступило в региональное отделение «Общероссийского народного фронта». При помощи общественников некоторые жители округа смогли разобраться в ситуации и получить отсрочку, сообщили в телеграм-канале ведомства.

«Мы беремся за самые сложные вопросы, которые требуют быстрого вмешательства. Призывают человека с онкологическим заболеванием без медкомиссии. Повестка – отцу трех малолетних детей, а жена беременна четвертым. Повестка – единственному сыну матери, страдающей серьезным недугом», – отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Снисаренко.

Так, ОФН помогло получить отсрочку уже четырем людям. Например, IT-шник из Ханты-Мансийска получил время, чтобы дождаться «брони» от предприятия. А мобилизованный из Когалыма остался дома по возрасту.

Напоминаем, ответы на самые популярные вопросы о частичной мобилизации в России – в материале siapress.ru.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:14, просмотров: 115, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Умер Борис Моисеев 1127
  2. Депутаты Думы Сургута приняли досрочную отставку Надежды Краснояровой 1008
  3. В следующем году капитальному ремонту в Сургуте подлежат три дороги 811
  4. Водитель автобуса в Сургуте ушел на обед и запер в холодном салоне 14-летнюю школьницу 765
  5. ​Быстро – не значит хорошо 651
  6. Кашляйте дома. 10 вопросов о ситуации с коронавирусом и гриппом в Сургуте 632
  7. ​Тарас Криштанович: «В Таиланде всеобщий расслабон – это одновременно и хорошо, и в чем-то плохо» 626
  8. В Госдуме пройдет внеплановое заседание 603
  9. Что делать, если вашего сотрудника призвали на частичную мобилизацию? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 593
  10. В Югре снижается количество заболевших ковидом 542
  1. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 6862
  2. Два одиночных пикета против мобилизации прошли в Сургуте 4086
  3. Как обезопасить свой телефон от прослушки? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС 3340
  4. Рамзан Кадыров предложил частично мобилизовать силовиков 2421
  5. ​Сургутянка стала участницей известного воспитательного телешоу 2270
  6. В Югре открыли центр помощи тем гражданам, кого ошибочно мобилизовали 2062
  7. ​Пугачева вошла в горящую избу и пытается на скаку остановить коня 1980
  8. ​«На службу призовут 300 тысяч человек – на фоне 80 млн трудоспособных вроде немного. Но вопрос в качестве» 1842
  9. Строительство школы в 35А микрорайоне Сургута под угрозой 1683
  10. В Югре третьи сутки растет число погибших от коронавируса 1657
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 26798
  2. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 11070
  3. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 8209
  4. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 6862
  5. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 5510
  6. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 5331
  7. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 4999
  8. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 4954
  9. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 4780
  10. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 4395

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика