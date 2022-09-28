В Москве подведены итоги соглашения о развитии туризма с Югрой и ЛУКОЙЛом

В Москве состоялась очередная встреча, посвященная реализации трехстороннего соглашения между столицей, Югрой и ЛУКОЙЛом по развитию туризма. По словам директора департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елены Шумаковой, флагманом реализации этого проекта в нашем регионе стал Когалым. В частности, он стал участником программы развития детского туризма, в рамках которого будут выделены почти 4900 сертификатов на поездки в этот город школьников 5-9 классов.

«В этом году мы начали реализацию знакового проекта «Город открытий». 45 старшеклассников из Когалыма побывали в Москве, познакомились с туристическими и креативными возможностями столицы, ее IT-сектора. В ноябре 33 студента из Москвы приедут в Когалым для знакомства с нефтегазодобычей, экономикой, туристическим кластером региона. Это очень важно, потому что мы живем в одной большой стране, и у молодых людей должна быть возможность знакомиться с потенциалом регионов. Это необходимо для развития рынка труда, привлечения востребованных, перспективных молодых специалистов для развития территорий», – рассказала Елена Шумакова.

Следующий шаг – запуск в 2023 году «Молодежного акселератора туристических услуг. Это будет нечто вроде соревнований по креативному маркетингу в сфере туризма, в котором примут участие маркетологи, дизайнеры, блогеры, режиссеры, художники, видеографы, специалисты в сфере рекламы и туризма и прочих креативных индустрий. Они будут создавать туристические проекты или маршруты, а также претендовать на поддержку по итогам конкурса. Благодаря этому Югра получит возможности получить новые турбизнесы и креативные стартапы в этой сфере.