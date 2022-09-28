В столице Югры художник пропагандирует трезвость уличным искусством

В Ханты-Мансийске на нескольких зданиях появились рисунки, главная тема которых – русские народные сказки и призывы к ведению трезвого образа жизни. Таким образом автор – художник из Унь-Югана (Октябрьский район) Владимир Дмитриев – пропагандирует отказ от алкоголя. «В информационном поле мы редко встречаем слово «трезвость», хотя про алкоголь слышим каждый день», – отмечает он в разговоре с ТРК «Югра».

Владимир сам не употребляет алкоголь и считает, что его искусство, базирующейся на русских народных сказках и былинах, поможет людям задуматься над своим здоровьем. Рисовать он начал в 2016 году, сейчас его творения украшают не только родной Унь-Юган и Ханты-Мансийск, но и другие города России, например, в Челябинской области.