В столице Югры пройдет чемпионат по волейболу в рамках Сурдспартакиды ХМАО

1 октября в Ханты-Мансийске состоится чемпионат по волейболу в зачет Сурдспартакиады ХМАО. Команды из Сургута, Сургутского района и Нижневартовска будут соревноваться за награды в «Универсальном спортивном комплексе» в столице Югры.

В составе сборной Сургута примут участие сурдлимпийские чемпионы Александр Дроздов и Павел Фатин, а также двукратный призер Сурдлимпийских игр Максим Салмин.

Отметим, что по итогам соревнований будет проходить отбор наиболее подготовленных спортсменов с нарушением слуха в сборную команду ХМАО. Помимо планируемых соревнований, уже внесены результаты состязаний по плаванию, лыжным гонкам и легкой атлетике. На данный момент, лидер промежуточного командного зачета – сборная Сургута.