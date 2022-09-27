Правительство России опубликовало документ о создании особой экономической зоны в Югре

Министерство экономического развития России опубликовало на федеральном портале проектов нормативных актов документ о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) в Нягани. «Создание первой ОЭЗ в Ханты-Мансийском автономном округе будет направлено на развитие перерабатывающих и новых экономически эффективных и экологически безопасных химических производств, способствующих диверсификации региональной экономики, увеличению объема экспорта конкурентоспособной промышленной неэнергетической продукции», – прокомментировал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Первые же проекты, которые сейчас заявлены на вхождение в ОЭЗ Нягани, принесут на территорию инвестиции в десятки миллиардов рублей, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. Среди них – проект по производству биопротеина для сельского хозяйства объемом 15 млрд рублей, а также создание центра обработки данных, домостроительного комбината.

«Создание ОЭЗ сможет придать дополнительный импульс развитию экономики Югры и и Уральского федерального округа», – отметил замгубернатора Югры, директор департамента экономического развития региона Роман Генкель, и добавил, что округ за свой счет организует всю необходимую для прихода инвесторов инженерную инфраструктуру.

Резиденты особой экономической зоны будут освобождены от имущественного и земельного налога, ставку налога на прибыль для федерального бюджета установят в размере 2 процентов, а у округа будет право установить ставку от нуля до 13,5 процента.