Югра создает электронный сервис «Работа есть!»

В Югре разрабатывают цифровой сервис, который поможет трудоустраиваться школьникам и студентам – «Работа есть!». Этим проектом занимается команда дизайнеров, прошедших обучение на площадке Агентства стратегических инициатив. Об этом рассказал региональный сервисный уполномоченный Михаил Слинкин.

«Задача сервисного уполномоченного – выявлять нетривиальные, актуальные проблемы в получении социальных услуг, а также формулировать предложения по созданию новых моделей оказания этих услуг, выстраивать взаимоотношения между жителями региона, исполнительными органами власти и представителями общественности. Наша задача сделать получение социальных услуг клиентоцентричными», – цитирует Слинкина департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

Югра стала первым в России регионом, где появился собственный центр сервисных решений и технологий в социальной сфере – на базе Регионального института управления. Процесс разработки нового сервиса для временного трудоустройства старших школьников и студентов ведется уже 12 недель. Сейчас авторы готовят презентацию своего продукта на форсайт-сессии, запланированной на 29-30 сентября в «Точке кипения» Ханты-Мансийска.