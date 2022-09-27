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​В Югре завершаются приготовления к очередному промышленно-инвестиционному форуму

В ближайшие дни Югра соберет гостей XI промышленно-инвестиционного форума

​В Югре завершаются приготовления к очередному промышленно-инвестиционному форуму
Фото upif.ugraforum.ru

XI Югорский промышленно-инвестиционный форум пройдет 29-30 сентября в Ханты-Мансийске. Его гостями станут руководители и представители федеральных министерств и ведомств, бизнеса, инвестиционных компаний. В мероприятии примет участие заместитель председателя правительства России и министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Главная тема предстоящего ЮПИФ – импортозамещение в нефтегазовом машиностроении, повышение производственной эффективности и развития промышленной инфраструктуры. В его рамках пройдет круглые столы по развитию сотрудничества производителей и государства, внедрения аддитивных технологий в промышленности, встречи с бизнесом Казахстана и Белоруссии. Пользуясь случаем такого широкого и статусного собрания, Фонд развития Югры совместно с национальным центром ГЧП презентует крупнейшие инвестпроекты, запланированные в нашем регионе.

Также на ЮПИФ пройдет выставка российских и югорских компаний, занимающихся нефтегазовым машиностроением, нефтесервисом, энергетикой, лесной промышленностью. Мероприятие проводит департамент промышленности региона совместно с Фондом развития Югры.


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Сегодня в 15:00, просмотров: 126, комментариев: 0
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