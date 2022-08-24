Югра присоединилась к федеральному проекту «Профессионалитет»

Югра вливается в федеральный проект «Профессионалитет». Для этого был подписано соглашение между департаментом образования и науки Югры Алексеем Дрениным, ректором ЮГУ Романом Кучиным, а также топ-менеджерами компаний «Газпромнефть Энергосистемы», «ЮТЭК – Региональные сети» и «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь».

«Подписание данных соглашений – серьезный шаг для Югры. В течение года мы изучали этот проект. Образовательные программы с новыми подходами при условии активного взаимодействии с промышленным сектором позволяют в течение двух лет подготовить высококлассных специалистов. Благодаря достигнутым договоренностям, участниками проекта от автономного округа стали Когалым и Ханты-Мансийск. Уверен, работа в новом формате докажет свою эффективность на 100 процентов», – цитирует Алексея Дренина департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Суть документа в том, что в Югре появятся образовательно-производственные кластеры в энергетике «ПрофЮграТЭК» и городобывающей промышленности «Югра НГК Проф». Центры будут организованы при помощи интеграции образовательных учреждений разного уровня. Участники соглашения будут работать над образовательными программами, закупать материально-техническую базу, готовить выпускников. А представители энергетических компаний станут преподавателями в новых центрах.