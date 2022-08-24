310 новых заболевших коронавирусом выявлено в Югре за сутки

В 16 муниципалитетах ХМАО за последние сутки выявлено 310 новых заболевших коронавирусом. Большинство новых случаев, как и в предыдущие дни, зарегистрировано в Сургуте – 125, а также в Нижневартовске – 55 и Ханты-Мансийске – 53.

«На момент выявления у 307 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 обнаружена пневмония, у 1 бессимптомное», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Всего ковидом на этот момент в Югре болеют 3 196 человек. Выздоровели за сутки 176 человек, за весь период пандемии - 212 231 югорчан. Умерли 2 558 пациентов.