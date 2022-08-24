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14-летнего велосипедиста сбили в Нефтеюганске

Два велосипедиста пострадали в ДТП в Югре

14-летнего велосипедиста сбили в Нефтеюганске
Фото: ГАИ Югры

Накануне в Югре произошло два ДТП с велосипедистами. Так, в Нефтеюганске пострадал 14-летний подросток, который пересекал дорогу, не слезая с транспортного средства.

«Около 20:55 в городе Нефтеюганск из-за несоблюдения правил для велосипедистов на нерегулируемом пешеходном переходе получил травмы 14-летний велосипедист. Мальчик пересекал проезжую часть дороги не спешившись, в результате чего на его появление на дороге не успел среагировать водитель Фольксваген», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Часом позже в Сургуте при аналогичных обстоятельствах пострадал 39-летний велосипедист. Он пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

Всего за 23 августа в Югре зарегистрировали три ДТП, в которых три человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний велосипедист.


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Сегодня в 09:42, просмотров: 29, комментариев: 0
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