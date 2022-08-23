На 4% вырос средний размер микрозайма в ХМАО за четыре месяца

Средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты») в ХМАО в июле составил 9,8 тыс. рублей. Это на 4% больше, чем в апреле, когда югорчане «перехватывали» до зарплаты в среднем 9,4 тыс. рублей. По росту этого показателя Югра стала лидером среди российских регионов, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), которое проанализировало изменения за последние четыре месяца.

В России в июле средний размер микрозайма составил 9 тыс. рублей. По сравнению с апрелем он снизился на 1,3% (в апреле было 9,16 тыс. рублей). В то же время по сравнению с предыдущим месяцем средний размер микрозайма вырос на «символические» 0,2% (в июне было 9,03 тыс. руб.).

«Наибольшее снижение среднего чека микрозайма в июле по сравнению с апрелем продемонстрировали Саратовская (-14,1%) и Новосибирская (-3,5%) области, а также Москва (-3,4%), Приморский край (-3,0%) и Санкт-Петербург (-2,1%). В некоторых регионах средний размер микрозайма, наоборот, вырос, в т.ч. в Ханты-Мансийском АО (+4,0%), Нижегородской области (+2,5%), а также Пермском крае (+2,0%) и Ростовской области (+2,0%)», - сообщили в пресс-службе НБКИ.