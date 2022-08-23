Яндекс» продает VK «Новости» и «Дзен»

«Яндекс» откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы. Это произойдет после продажи медийных активов – Дзен и Новости – VK, сообщает пресс-служба компании.

«После закрытия сделки по продаже медийных активов — Дзена и Новостей — ya.ru станет основной точкой входа в Поиск, Почту и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя Яндекс ID. Также компания выпустит для Android новое приложение Яндекс с Алисой», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что пользователям ya.ru будет доступен универсальный поиск.

«Бывшая медийная главная Яндекса после закрытия сделки станет порталом dzen.ru и перейдет под управление VK. Также VK получит права на технологии и товарные знаки Дзена и Новостей», — добавили в пресс-службе «Яндекса».

В свою очередь, Яндекс покупает у VK сервис доставки еды и продуктов Delivery Club. Соответствующее соглашение компании подписали 22 августа.