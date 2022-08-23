Заблудившихся грибников благополучно удалось найти в лесу возле Ханты-Мансийска

Накануне в Ханты-Мансийске спасатели нашли двух человек, заблудившихся в лесу. В медицинской помощи грибники не нуждались, в нынешний момент они переданы родственникам.

«Мобильный поисково-спасательный отряд (г. Ханты-Мансийск) 21 августа выезжал на 108 км автодороги «Иртыш» по сообщению: в лесном массиве заблудились два человека, необходимо оказать помощь в поиске. Прибыв к месту вызова, спасатели опросили очевидцев, определи возможный квадрат поиска. Пешим порядком обследовали лесной массив 1000 м2. При помощи СГУ и сотовой связи заблудившихся 1980 года рождения и 1991 года рождения вывели на автодорогу «Ханты-Мансийск-Тюмень», – рассказали в пресс-службе «Центроспас-Югория».

Напоминаем, если вы собрались в лес, обязательно известите о своем походе родственников и знакомых. Сообщите, в каком районе собираетесь искать грибы или ягоды, а также когда планируете вернуться. Обращайте внимание на крупные ориентиры поблизости: река, дорога или железнодорожная станция. В этом случае вы сами сможете лучше ориентироваться и, если вы заблудились, родственникам и спасателям будет легче вас найти. Одежду для похода в лес рекомендуется выбирать поярче.