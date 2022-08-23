Суд в ХМАО приговорил экс-сотрудника РЖД к крупному штрафу за получение взятки

Сургутский городской суд вынес приговор в отношении 64-летнего местного жителя, ранее работавшего начальником Путевой машинной станции Свердловской дирекции по ремонту пути. Он признан виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в августе 2017 года югорчанин получил от представителя одной из коммерческих организации 900 тыс. рублей за работы по капитальному ремонту железнодорожного пути на ст. Промышленная в Сургутском районе. Ремонтные работы, по данным следствия, выполнялись в интересах данной компании с использованием ресурсов возглавляемой осужденным Путевой машинной станции, что повлекло для ОАО «РЖД» затраты в сумме более 437 тыс. рублей.

«Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 3 025 000 рублей. Этим же приговором суд сохранил арест, ранее наложенный на автомобиль осужденного», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.