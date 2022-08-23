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В ХМАО осудили экс-сотрудника РЖД за почти миллионную взятку

Суд в ХМАО приговорил экс-сотрудника РЖД к крупному штрафу за получение взятки

В ХМАО осудили экс-сотрудника РЖД за почти миллионную взятку
pixabay.com

Сургутский городской суд вынес приговор в отношении 64-летнего местного жителя, ранее работавшего начальником Путевой машинной станции Свердловской дирекции по ремонту пути. Он признан виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в августе 2017 года югорчанин получил от представителя одной из коммерческих организации 900 тыс. рублей за работы по капитальному ремонту железнодорожного пути на ст. Промышленная в Сургутском районе. Ремонтные работы, по данным следствия, выполнялись в интересах данной компании с использованием ресурсов возглавляемой осужденным Путевой машинной станции, что повлекло для ОАО «РЖД» затраты в сумме более 437 тыс. рублей.

«Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 3 025 000 рублей. Этим же приговором суд сохранил арест, ранее наложенный на автомобиль осужденного», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.


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Сегодня в 13:23, просмотров: 133, комментариев: 0
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