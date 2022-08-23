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Суд оценил нежелание югорчанина идти в армию в 60 тысяч рублей

60 тысяч рублей заплатит югорчанин за уклонение от армии

Суд оценил нежелание югорчанина идти в армию в 60 тысяч рублей
pixabay.com

Лангепасский городской суд признал 24-летнего местного жителя виновным в уклонении от прохождения военной службы.

«Судом установлено, что не имеющий законных оснований для освобождения от службы в армии подсудимый, с целью уклонения от прохождения военной службы, неоднократно, без уважительных причин не являлся по повесткам в военный комиссариат для проведения мероприятий по призыву», - сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил молодого человека к наказанию в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей.


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Сегодня в 11:49, просмотров: 61, комментариев: 0
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