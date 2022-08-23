277 новых заболевших коронавирусом обнаружили в Югре за сутки

В 13 муниципалитетах Югры за последние сутки выявлено 277 новых заболевших коронавирусом. Большинство новых случаев заражения, как и в предыдущие дни, зафиксировано в Сургуте – 113, а также в Нижневартовске – 58 и Ханты-Мансийске – 50.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 273, пневмония — 1, бессимптомно — 3», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Всего ковидом в регионе на этот момент болеют 3 062 человека, днем ранее сообщалось о 2 984 болеющих. Общее число лабораторно подтвержденных случаев заражения с начала пандемии достигло 217 675. Выздоровели за весь период 212 055 человек, умерли 2 558 пациентов.