На 1,3% вырос средний размер автокредита в ХМАО в июле

Средний размер автокредита (на новые автомобили и машины с пробегом) вырос на 1,3% в июле в ХМАО и составил 1,3 млн рублей. В июне средний размер автокредита в регионе составил 1,28 млн рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов.

В среднем по России средний размер автокредитов составил в июле 1,19 млн рублей. Это на 3,9% меньше, чем в июне (1,24 млн рублей).

«Таким образом, после небольшого роста в мае-июне, в июле данный показатель вновь снизился. Предыдущее снижение было отмечено в марте-апреле текущего года», - отмечает пресс-служба НБКИ.

Средний размер автокредита сократился в большинстве российских регионов – лидеров автокредитования. Наибольшее снижение среднего чека продемонстрировали Кировская область (-15,3%), Пермский край (-11,9%), Свердловская область (-9,9%), Республика Татарстан (-9,5%) и Самарская область (-9,5%).