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Югорчане вновь пожаловались на задымление из-за лесных пожаров

Три лесных пожара действуют в Советском районе ХМАО – местные жители жалуются на смог

Югорчане вновь пожаловались на задымление из-за лесных пожаров
Администрация Советского района / vk.com

В Советском районе ХМАО действуют 3 лесных пожара. Площадь возгораний – 68 гектаров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«По состоянию на 12:00 22 августа на территории Советского района действует 3 лесных пожара на площади 68 гектаров», - говорится в сообщении.

На тушение привлечены 44 человека и 4 единицы техники. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, уточнили в мэрии.

Между тем, местные жители вновь пожаловались на задымление. «Угрозы нет, а дым. Он уже надоел, две недели до этого задыхались», - написала в группе администрации жительница Югорска, граничащего с Советским районом.

В мэрии задымление объяснили действующими природными пожарами на севере Советского района и в лесах Березовского района, а также изменением ветра.

Ранее сообщалось, что в ХМАО действуют 19 лесных пожаров. Площадь возгораний увеличилась за минувшие выходные более чем в 6 раз – с 33 до 226 гектаров. В ХМАО введен особый противопожарный режим, который ограничивает посещение лесных массивов и въезд в них на автотранспортных средствах.


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Сегодня в 16:00, просмотров: 113, комментариев: 0
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