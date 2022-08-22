Площадь лесных пожаров в Югре увеличилась до 226 гектаров

Площадь лесных пожаров в ХМАО составляет 226,2 гектара. Сутками ранее окружной департамент недропользования сообщал о 144 гектарах горящего леса. Лесные пожары действуют в Белоярском, Березовском, Октябрьском и Советском районах.

«По данным на 09:00 22 августа, в лесах Югры ведутся работы по тушению 19 лесных пожаров (площадь, пройденная пожарами, – 226,2 га), из них 8 возгораний на площади 92,7 га локализованы», - говорится в сообщении телеграм-канала «Депнедра Югры».

Уточняется, что за прошедшие сутки в регионе удалось ликвидировать 8 лесных пожаров общей площадью 40,5 га.

С горящими лесами в регионе борются 250 работников Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры и 16 единиц техники. Для авиапатрулирования лесов и обслуживания возгораний привлечены 14 воздушных бортов: самолеты АН-2, А-22, вертолеты Ми-8, Ми-8 АМТ с ВСУ-5а, Ми-26 с ВСУ-15а.

В ХМАО действует особый противопожарный режим. Он ограничивает посещение лесных массивов и въезд в них на автотранспортных средствах.