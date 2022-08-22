В Югре спасли девушку, которую на автомобиле затянуло в болото

В Югре сотрудники МЧС спасли девушку в автомобиле, который затянуло в болото. Инцидент произошел 18 августа. Работники МЧС Игорь Вдовин и Сергей Пойду, следуя из Сургута в Лянтор, обратили внимание на встречный автомобиль, который на скорости ушел вправо и скрылся из виду. Маневр показался спасателям нелогичным, поскольку прилегающей дороги в этом месте не было. Они остановились и стали осматривать обочину.

«На обочине мы обнаружили следы автомобиля, уходящие в лес, куда и направились. В метрах 50 увидели автомобиль Hyundai Solaris, который лежал на левом боку, частично погруженный в болото. Из автомобиля доносился женский голос. Девушка нам сообщила, что находится в автомобиле одна, не травмирована и может двигаться», - рассказал начальник караула ПСО № 1 Игорь Вдовин.

Поскольку подобраться к автомобилю оказалось невозможно, спасатели решили склонить к нему молодые березы. Девушка, хоть и была напугана, указания выполняла четко и вскоре смогла выбраться из машины.